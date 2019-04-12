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Зеленский оценил чувство юмора Макрона

23:18, 12 апреля 2019
Курьёзы
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Об этом сообщает «Страна.ua». По его словам, у Макрона прекрасное чувство юмора. «У человека прекрасное чувство юмора.  И теперь он не одинок», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном.

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Теги: #Макрон#Владимир Зеленский