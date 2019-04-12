Зеленский оценил чувство юмора Макрона

По его словам, у Макрона прекрасное чувство юмора.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил чувство юмора президента Франции Эмануэля Макрона.

Об этом сообщает «Страна.ua». По его словам, у Макрона прекрасное чувство юмора. «У человека прекрасное чувство юмора. И теперь он не одинок», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном.