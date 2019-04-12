Зеленский оценил чувство юмора Макрона
23:18, 12 апреля 2019Курьёзы
571 0
По его словам, у Макрона прекрасное чувство юмора.
Зеленский и Порошенко в Евросоюзе: встречи с Макроном и Меркель
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил чувство юмора президента Франции Эмануэля Макрона.
Об этом сообщает «Страна.ua». По его словам, у Макрона прекрасное чувство юмора. «У человека прекрасное чувство юмора. И теперь он не одинок», - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко