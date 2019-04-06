Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla является носом кота
01:52, 06 апреля 2019Курьёзы
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Пользователи соцсетей ранее предполагали, что логотип компании Tesla создан на основе человеческого органа.
Иллюстрация / REUTERS
Логотип компании Tesla представляет собой изображение носа кота.
Это заметили пользователи Twitter, а основатель компании Илон Маск подтвердил, пишет Громадське.
Один из юзеров опубликовал скриншот сообщения, на котором изображены логотип Tesla и нос кота. Пользователь спросил Маска, правда ли, что лого компании создано по аналогии с кошачьим носом? На это основатель Tesla коротко ответил: "Да".
Как отмечает издание, пользователи соцсетей ранее предполагали, что логотип компании Tesla вдохновленный строением женской репродуктивной системы.
Черты кошачьего носа похожи с логотипом Tesla / фото УНИАН
Ранее УНИАН сообщал, что владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 миллиарда, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%.
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