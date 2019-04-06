Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla является носом кота

Пользователи соцсетей ранее предполагали, что логотип компании Tesla создан на основе человеческого органа.

Логотип компании Tesla представляет собой изображение носа кота.

Это заметили пользователи Twitter, а основатель компании Илон Маск подтвердил, пишет Громадське.

Один из юзеров опубликовал скриншот сообщения, на котором изображены логотип Tesla и нос кота. Пользователь спросил Маска, правда ли, что лого компании создано по аналогии с кошачьим носом? На это основатель Tesla коротко ответил: "Да".

Как отмечает издание, пользователи соцсетей ранее предполагали, что логотип компании Tesla вдохновленный строением женской репродуктивной системы.

Ранее УНИАН сообщал, что владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 миллиарда, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%.