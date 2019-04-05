Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Состояние Маска через две минуты после начала торгов на NASDAQ сократилось более чем на $1 миллиард, до $22,3 миллиардов.

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени, передает РБК.

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Согласно индексу падение акций Tesla привело к тому, что состояние Маска через две минуты после начала торгов в 9:32 по нью-йоркскому времени (16:32 по Киеву) сократилось более чем на $1 миллиард, до $22,3 миллиардов.

В течение дня ситуация немного улучшилась, но Маск продолжает нести потери. По состоянию на 20:50 по киевскому времени акции Tesla падали в цене более чем на 8% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires к этому часу, потери Маска сократились до $674 млн.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Tesla сообщила о падении производства и продаж электромобилей по итогам первого квартала 2019 года. Производство сократилось на 10%, а реальные поставки покупателям - на 31% по сравнению с предыдущим кварталом.