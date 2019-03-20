Пенсионер снял на видео мышь, которая каждую ночь "убирала" в его гараже

Мужчина едва не сошел с ума из-за выходки грызуна.

Долгое время житель Британии Стефан Маккирз не мог понять, кто складывает гайки и болты в пластиковую коробку с орехами для птиц.

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Пенсионер разбрасывал вещи снова и снова, но на утро все было убрано. Зафиксировать тайного уборщика удалось после установки в гараже видеокамеры.

Выяснилось, что там хозяйничает обычная мышь. Мужчина был ошеломлен, когда в кадре увидел мышь, которая "собирает" детали в коробку.

Ранее в немецком городе Бенсгайм спасатели пришли на помощь очень необычному потерпевшему. В беде была толстая крыса, чья задняя часть застряла в люке канализации.