Пенсионер снял на видео мышь, которая каждую ночь "убирала" в его гараже
18:20, 20 марта 2019Курьёзы
229 0
Мужчина едва не сошел с ума из-за выходки грызуна.
Долгое время житель Британии Стефан Маккирз не мог понять, кто складывает гайки и болты в пластиковую коробку с орехами для птиц.
Читайте такжеВ Британии полицейские спасли голодающую мышь задержанного преступника
Пенсионер разбрасывал вещи снова и снова, но на утро все было убрано. Зафиксировать тайного уборщика удалось после установки в гараже видеокамеры.
Выяснилось, что там хозяйничает обычная мышь. Мужчина был ошеломлен, когда в кадре увидел мышь, которая "собирает" детали в коробку.
Ранее в немецком городе Бенсгайм спасатели пришли на помощь очень необычному потерпевшему. В беде была толстая крыса, чья задняя часть застряла в люке канализации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter