"Назарбаев - все": соцсети "взорвались" из-за отставки бессменного лидера Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил об отставке. Он возглавлял страну почти 29 лет.
В Украине за две недели до президентских выборов такая новость вызвала большой ажиотаж в соцсетях:
Когда остался последним президентом после развала СССР ы можешь позволит себе зачитать рэп. #Казахстан#Назарбаевpic.twitter.com/R0S10HlWfJ— Johnny Kutep (@kutepino) March 19, 2019
#Назарбаев Так, сколько там еще лет Путину до 79 осталось..??? pic.twitter.com/QEJG0ibnuR— Team and Game (@MIRO_XXVI) March 19, 2019
Народ Казахстана: Пусть Назарбаев уйдет!— Levente (@Angie_Ledles) March 19, 2019
Назарбаев: /Уходит в отставку/
Народ Казахстана:#Казахстан#Назарбаевpic.twitter.com/cHaj4KoUpT
29 лету у руля... Нурсултан #Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана. Добрый совет казахам - Пока не поздно,укрепляйте границу с Рейхом и загоняйте русскую вату в стойло.... pic.twitter.com/JeCpllKWEY— Игорь (@UaNavigator) March 19, 2019
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Александр Лукашенко а ты не хочешь попробовать? #Назарбаев#Лукашенко#отставка— Kane (@Kanenodtiberium) March 19, 2019
Чего не хватает в новости про отставку Назарбаева? Фразы "передаю этот челлендж..."#Назарбаев— Павел Никитин (@nik_pavlik) March 19, 2019
#назарбаевpic.twitter.com/UVNJaUBtqx— Наиль Салахов (@N_Salakhov) March 19, 2019
Назарбаев все. #назарбаев#отставкаpic.twitter.com/x4QY45EBv9— Biggy (@Biggy01798860) March 19, 2019
Назарбаев, конечно, гораздо позднее чем нужно ушел, но все-таки ушел. Хватило мудрости. Памятники ему будут ставит и улицы называть.— Леониду Volkov (@leonidvolkov) March 19, 2019
Но, подозреваю, Путину в тот мудрости как до Луны. Поэтому и памятников не будет.
Назарбаев пошел? Сейчас начнется вой с мокшанських болот о том что северный Казахстан - это исконно русская территория.— Vic Serverov (@serverov) March 19, 2019
Эксперты сегодня переломают головы - в чью пользу снялся Назарбаев? :)— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) March 19, 2019
Назарбаев снялся в пользу Гриценко— Сиховский (@syhivskiy) March 19, 2019
Напомним, Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 29 лет — с апреля 1990 года. В 2007 году он получил право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.
Последние выборы состоялись в 2015 году, на них Назарбаев получил 97,7% голосов. Его нынешний срок заканчивался в апреле 2020 года.