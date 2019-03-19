"Назарбаев - все": соцсети "взорвались" из-за отставки бессменного лидера Казахстана

В сетях обсуждают самую громкую новость дня - об отставке Назарбаева.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил об отставке. Он возглавлял страну почти 29 лет.

В Украине за две недели до президентских выборов такая новость вызвала большой ажиотаж в соцсетях:

Когда остался последним президентом после развала СССР ы можешь позволит себе зачитать рэп. #Казахстан#Назарбаевpic.twitter.com/R0S10HlWfJ — Johnny Kutep (@kutepino) March 19, 2019

#Назарбаев Так, сколько там еще лет Путину до 79 осталось..??? pic.twitter.com/QEJG0ibnuR — Team and Game (@MIRO_XXVI) March 19, 2019

29 лету у руля... Нурсултан #Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана. Добрый совет казахам - Пока не поздно,укрепляйте границу с Рейхом и загоняйте русскую вату в стойло.... pic.twitter.com/JeCpllKWEY — Игорь (@UaNavigator) March 19, 2019

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Александр Лукашенко а ты не хочешь попробовать? #Назарбаев#Лукашенко#отставка — Kane (@Kanenodtiberium) March 19, 2019

Чего не хватает в новости про отставку Назарбаева? Фразы "передаю этот челлендж..."#Назарбаев — Павел Никитин (@nik_pavlik) March 19, 2019

Назарбаев, конечно, гораздо позднее чем нужно ушел, но все-таки ушел. Хватило мудрости. Памятники ему будут ставит и улицы называть.



Но, подозреваю, Путину в тот мудрости как до Луны. Поэтому и памятников не будет. — Леониду Volkov (@leonidvolkov) March 19, 2019

Назарбаев пошел? Сейчас начнется вой с мокшанських болот о том что северный Казахстан - это исконно русская территория. — Vic Serverov (@serverov) March 19, 2019

Эксперты сегодня переломают головы - в чью пользу снялся Назарбаев? :) — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) March 19, 2019

Назарбаев снялся в пользу Гриценко — Сиховский (@syhivskiy) March 19, 2019

Напомним, Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 29 лет — с апреля 1990 года. В 2007 году он получил право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

Последние выборы состоялись в 2015 году, на них Назарбаев получил 97,7% голосов. Его нынешний срок заканчивался в апреле 2020 года.