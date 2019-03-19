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"Назарбаев - все": соцсети "взорвались" из-за отставки бессменного лидера Казахстана

17:56, 19 марта 2019
Курьёзы
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Назарбаев ушел с поста / коллаж УНИАН

В Украине за две недели до президентских выборов такая новость вызвала большой ажиотаж в соцсетях:

Напомним, Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 29 лет — с апреля 1990 года. В 2007 году он получил право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

Последние выборы состоялись в 2015 году, на них Назарбаев получил 97,7% голосов. Его нынешний срок заканчивался в апреле 2020 года.

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Теги: #Казахстан#Назарбаев