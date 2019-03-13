Во Франции лиса залезла в курятник и пала в неравной борьбе с тысячами кур

На шее погибшего животного нашли множество следов от ударов клювами.

Во Франции куры насмерть заклевали лису, которая забралась к ним в курятник.

Как сообщает издание Ouest France, инцидент произошел в ночь на 7 марта на ферме при сельскохозяйственной академии в Бретани.

Лиса забралась в курятник, где содержались три тысячи кур, за ней захлопнулась автоматическая дверь. Куры скопом напали на хищника, загнали его в угол и заклевали до смерти.

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"У них сработал стадный инстинкт, и они кинулись клевать лису", - сказал представитель учебного заведения Паскаль Даниель. По его словам, на шее животного нашли множество следов от ударов клювами.

Погибшей лисе, по оценкам мужчины, было около шести месяцев. Даниель предположил, что у животного было мало опыта, потому птицам и удалось его одолеть.

"Куры могли броситься на лису все вместе, и она, должно быть, запаниковала из-за их количества. Эти птицы могут быть весьма упрямыми, когда объединяются в стаю", - добавил он.

Напомним, в Великобритании фермер испугался тигра и вызвал полицию, однако животное оказалось большой мягкой игрушкой.