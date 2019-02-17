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В Киеве люди за деньги вышли на "митинг против проплаченных митингов" – им не заплатили (фото)

17:07, 17 февраля 2019
Курьёзы
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Люди денег не получили / фото Yuriy Romanenko, Facebook

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Как сообщает политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook, неизвестные организаторы пообещали людям по 130-150 гривен за два часа и в итоге не заплатили.

«Мне тут в личку написали, что одни люди собрали сегодня в Киеве тысячу человек против проплаченных митингов. Обещали по 130-150 грн за два часа. Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали, что их кинули», – сообщил политолог.

фото Yuriy Romanenko, Facebook
фото Yuriy Romanenko, Facebook
фото Yuriy Romanenko, Facebook

«Наверное, это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг», – добавил Романенко.

фото Yuriy Romanenko, Facebook

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Харькове прошел фейковый митинг в поддержку "кандидата" в президенты - одного из самых кровавых маньяков прошлого века Анатолия Оноприенко. Как оказалась, фейковый митинг организовали журналисты местного издания 057. По словам журналистов, к ним обратился участник АТО с предложением проверить, поведутся ли харьковчане на легкий заработок.

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Теги: #деньги#митинг