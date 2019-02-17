В Киеве люди за деньги вышли на "митинг против проплаченных митингов" – им не заплатили (фото)

Организаторы пообещали людям по 130-150 гривень за два часа .

В Киеве на Контрактовую площадь около тысячи человек за деньги вышли на митинг против проплаченных митингов.

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Как сообщает политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook, неизвестные организаторы пообещали людям по 130-150 гривен за два часа и в итоге не заплатили.

«Мне тут в личку написали, что одни люди собрали сегодня в Киеве тысячу человек против проплаченных митингов. Обещали по 130-150 грн за два часа. Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали, что их кинули», – сообщил политолог.

«Наверное, это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг», – добавил Романенко.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Харькове прошел фейковый митинг в поддержку "кандидата" в президенты - одного из самых кровавых маньяков прошлого века Анатолия Оноприенко. Как оказалась, фейковый митинг организовали журналисты местного издания 057. По словам журналистов, к ним обратился участник АТО с предложением проверить, поведутся ли харьковчане на легкий заработок.