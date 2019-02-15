"Упал в руки Геращенко": мальчик рассказал, как стал героем скандального селфи с Порошенко

Отец Михаил Меглей говорит, что вся ситуация возникла случайно, и он гордится, что его сыновья такие решительные.

Шестилетний Тимофей Миглеев поделился воспоминаниями о том дне, когда ему удалось сфотографироваться с президентом Петром Порошенко и спровоцировать значительный резонанс.

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В комментарии Громадському ТВ мальчик рассказал, что в тот день семья гостила у друзей в Борисполе, а глава государства приехал в гости к режиссеру Ахтему Сеитаблаеву, который живет по соседству.

"Нас не выпускали, потому что все должно идти по сценарию. Потом нас выпустили, мы пошли домой, и я все время стоял у окна. А когда увидел какое-то движение, быстро схватил куртку и побежал. Подождал и вижу, что Порошенко уже идет к своей машине. Я говорю - Петр Алексеевич, можно с вами сфотографироваться? И сфотографировался", - рассказывает старший брат Тимофея, десятилетний Илья.

Из-за того, что брату удалось сделать селфи, а он остался без заветной фотографии, мальчик расплакался.

"Я побежал домой, мама сказала - ты успеваешь, а потом меня схватила Ирина Геращенко. Ну, я случайно упал ей в руки. И мы сфотографировались с президентом", - вспоминает ребенок.

Отец Михаил Меглей говорит, что вся ситуация возникла случайно, и он гордится, что его сыновья такие решительные.

"Я их учу, что политики - это умные люди, которые всего достигли сами", - говорит мужчина.

Напомним, история, в которой президент Украины Петр Порошенко бросил все свои дела и покинул президентский автомобиль ради того, чтобы утешить расстроенного ребенка, услышав его плач, взволновал пользователей сети.