На Харьковщине мужчина продал знакомому 100 литров воды вместо топлива
На Харьковщине мужчина продал знакомому 100 литров воды под видом дизельного топлива.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
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Во время досудебного расследования установлено, что потерпевший приобрел у своего знакомого около 100 литров дизельного топлива. Поскольку канистры были из-под горючего и имели характерный запах, у заявителя не возникло никаких сомнений относительно покупки. Мужчина обнаружил обман, когда решил заправить трактор.
Правонарушителем оказался 29-летний местный житель, который мошенническим путем решил подзаработать денег.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.