На Харьковщине мужчина продал знакомому 100 литров воды вместо топлива

Своими действиями он причинил материальный ущерб на сумму 2500 гривен.

На Харьковщине мужчина продал знакомому 100 литров воды под видом дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Во время досудебного расследования установлено, что потерпевший приобрел у своего знакомого около 100 литров дизельного топлива. Поскольку канистры были из-под горючего и имели характерный запах, у заявителя не возникло никаких сомнений относительно покупки. Мужчина обнаружил обман, когда решил заправить трактор.

Правонарушителем оказался 29-летний местный житель, который мошенническим путем решил подзаработать денег.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.