Красит волосы и сбегает: в Харькове ищут расхитительницу салонов красоты

Со слов парикмахера, клиентка ранее в этом салоне не обслуживалась.

Аферистка с мужем и дочерью скрылись на машине / скри ншот "Город Х"

В Харькове ищут женщину, которая сбежала из салона красоты, не расплатившись за услуги.

Об этом сообщает местное издание «Город Х».

«22 января из салона сбежала клиентка с окрашенной головой. Ушла с пеньюарами и полотенцами, не оплатив за материалы и работу. Судя по ее поведению, которое зафиксировали камеры, поступает так не впервые. Может кто-то ее опознает», - призвала обманутая мастер Юлия Башкатова.

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Отмечается, что инцидент произошел в салоне «Красуня» на пр. Московском, 273-а. Со слов парикмахера, клиентка ранее в этом салоне не обслуживалась.

«Пришла с шестилетней дочкой и мужем, попросила покрасить корни и подстричь челку. Девочке подстригли кончики волос, мужчина заплатил за дочь, и они ушли в машину ждать маму. Когда женщине нанесли на голову краску, ей резко захотелось покурить. Вышла из салона, и больше никто ее не видел», - рассказала мастер.

По всей видимости, клиентка подготовилась к визиту. В кресло парикмахера она села в комбинезоне, стянув его верхнюю часть. Поэтому, когда женщина вышла "покурить", вся одежда была при ней.

В соцсетях бурно отреагировали на происки аферистки. Некоторые даже пожалели ее, напомнив о дороговизне услуг парикмахера.

«Позавчера на базаре на "Масельского" видела ее с дочкой и мужем. Думаю, она местная и можно будет ее отыскать», - написала пользователь одной из соцсетей.