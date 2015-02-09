Президент Эстонии обиделся на ведущего и сорвал с себя микрофон в прямом эфире (видео)

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес во время прямого включения на телеканале Sky News сорвал с себя микрофон и прервал интервью после того, как телеведущий назвал его не по фамилии, сообщает РИА Новости.

Ведущий Sky News Дермот Мёрнаган дважды перепутал имя эстонского лидера, задавая ему вопрос о возможной угрозе со стороны России на фоне напряженности в Украине.

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Сначала ведущий представил в прямом эфире президента Эстонии Тоомасом Хендриком, и после поприветстовал его: "Доброе утро, президент Хендрик…". После этой фразы президент, сухо улыбнувшись, перестал слушать британского ведущего, сорвал с себя установленный за ухом микрофон, снял очки и стал выговаривать стоявшим за кадром сотрудникам телеканала, что его имя представили неверно.

После этого президент Эстонии несколько секунд просто стоял и молчал в прямом эфире. "Я очень извиняюсь, мы кажется не можем поговорить с президентом Эстонии, давайте я вам расскажу кратко о погоде", — сказал ведущий телеканала, при этом прямой эфир с президентом был отключен.