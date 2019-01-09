Наполеон на Донбассе: в сети высмеяли фото боевика "ДНР"

Пользователи сети шутят, что на Донбассе появился свой Наполеон.

В сети опубликовали архивную фотографию боевика так называемой "ДНР" на Донбассе.

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Ее на своей странице в Twitter показал блогер под ником Necro Mancer. "В какой там у нас палате Наполеоны?", - написал он и обнародовал архивное фото, где один из боевиков надел шляпу, как у Наполеона.

"У нас в шахтах и не такое откопать можно", "Если оторвет ногу, то можно сразу в пираты определять", "И на плечо посадить петуха", - пишут в комментариях.

Ранее в "ДНР" один из террористов, которого называют "черным Лениным", записал обращение к президенту Украины Петру Порошенко, которое высмеяли в сети.