Сеть рассмешило обращение темнокожего террориста "ДНР" к "антихристу" Порошенко (видео)

"Черный Ленин" пригрозил Порошенко захватить всю Украину.

В "ДНР" один из террористов, которого называют "черным Лениным", записал обращение к президенту Украины Петру Порошенко, которое высмеяли в сети.

В записи террорист называет Порошенко "слугой Антихриста", а украинскую власть - "бандеровской".

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"Мы не просто отобьем бандеровскую атаку, а мы пойдем дальше: на Мариуполь, Славянск, Харьков, Киев. И тогда не только оккупированные территории Донбасса и всей "Новороссии", но и мать городов русских будет полностью освобождена от проклятой бандеровщины!", - истерично заявил "черный Ленин".

"Шизофреник", "Не зря у него кличка "черный Ленин", "Бред", "Пусть селфи с Чичериной сделает", - пишут в комментариях под видео.

Ранее латвийский боевик Бенесс Айо, известный как "Черный Ленин", заявил, что Россия предала оккупантов "ДНР".