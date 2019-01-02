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В Австралии полиция приехала на вызов из-за мужчины, кричавшего на паука

21:19, 02 января 2019
Курьёзы
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REUTERS

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Об этом сообщает The Telegraph. Как отмечается, он говорил фразу: «Почему ты никак не умрешь?». Это испугало людей, которые слышали крики, и они вызвали полицию.

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили, что австралиец всего лишь обращался к пауку.

В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина принес извинения за предоставленные неудобства.

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Теги: #паук#зоопарк Австралии