В Австралии полиция приехала на вызов из-за мужчины, кричавшего на паука
21:19, 02 января 2019Курьёзы
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Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили, что австралиец всего лишь обращался к пауку.
REUTERS
Австралийская полиция приехала на вызов из-за мужчины, который громко кричал на паука.
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Об этом сообщает The Telegraph. Как отмечается, он говорил фразу: «Почему ты никак не умрешь?». Это испугало людей, которые слышали крики, и они вызвали полицию.
Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили, что австралиец всего лишь обращался к пауку.
В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина принес извинения за предоставленные неудобства.
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