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Пушистые vs елка: как коты и собаки становятся главным новогодним украшением (видео)

13:35, 26 декабря 2018
Курьёзы
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Особенно им нравится новогодняя елка с ее разноцветными игрушками, дождиком, гирляндами и, пожалуй, самое интересное - верхушкой.

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Накануне Нового года хозяевам четвероногих будет поучительно посмотреть ролик, где домашние любимцы испытывают на прочность елку и хозяев.

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Теги: #елка#курьезы#Новый год#собаки#коты