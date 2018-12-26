Пушистые vs елка: как коты и собаки становятся главным новогодним украшением (видео)
13:35, 26 декабря 2018Курьёзы
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Бесстрашные четвероногие накануне Нового года объявляют настоящую войну праздничным елкам.
Пушистые vs елка: как коты и собаки становятся главным новогодним украшением
Четвероногие любят Новый год не меньше, чем люди.
Особенно им нравится новогодняя елка с ее разноцветными игрушками, дождиком, гирляндами и, пожалуй, самое интересное - верхушкой.
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Накануне Нового года хозяевам четвероногих будет поучительно посмотреть ролик, где домашние любимцы испытывают на прочность елку и хозяев.
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