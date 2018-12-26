В Калифорнии семья случайно превратила свой дом в представительство Санты (видео)

Джон Колман вместе с дочерью годы украшали дом к праздникам. А в этом году добавили новую декорацию - почтовый ящик с надписью "Письма к Санте".

В Калифорнии семья случайно превратила свой дом в представительство Санта-Клауса.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Джон Колман вместе с дочерью годы украшали дом к праздникам. А в этом году добавили новую декорацию - почтовый ящик с надписью "Письма к Санте".

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С тех пор туда начали сыпаться письма от соседских детей. И Колманы решили помочь Санте и отвечают на письма от имени сказочного персонажа

Ранее сообщалось, что Санта-Клаус выехал из своей штаб-квартиры в Финляндии, чтобы привезти подарки детям по всему миру.