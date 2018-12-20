Путин вульгарно пошутил, отвечая на вопрос журналистки о здоровье (видео)

Путин, отвечая на вопрос журналистки, заявил, что у него со здоровьем сейчас все хорошо.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о здоровье, сказал "не дождетесь".

Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции. Также Путин предложил молодой журналистке обсудить вопрос о его здоровье отдельно, "потом".

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"Как здоровье? Все интересуются только своими вопросами, а не вашими проблемами. Может, вам помощь в чем нужна?", - спросила журналистка во время пресс-конференции.

"Обсудим потом", - ответил Путин.

"Что касается здоровья - оно такое же, как у всех. Я, слава богу, занимаюсь спортом, и все у меня в порядке, стараюсь следить за здоровьем. Но так же, как и у всех, в межсезонье могут быть какие-то гриппы и все с этим связанное. Сейчас все хорошо", - сказал российский президент.

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