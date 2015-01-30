Альпинисту впервые в истории удалось покорить замерзший Ниагарский водопад (видео)

Всемирно известный канадский альпинист Уилл Гадд первым в мире поднялся по отвесной ледяной стене частично замерзшего Ниагарского водопада высотой 53 метра. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на CNN.

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При этом 47-летний Гадд использовал только скальные крюки и «кошки». При этом альпинист признался, что восхождение было нелегким, поскольку замерзшая поверхность состояла из слоев льда и снега. При этом вблизи от скалолаза обрушивались 150 тонн воды водопада Подкова.

Ранее смельчаки неоднократно пытались покорить Ниагарский водопад как с американской, так и с канадской стороны. Уилл Гадд специализируется именно на покорении замерзших водопадов и экстремальном скалолазании. В этот раз ему поспособствовала аномально холодная погода, установившаяся в США и Канаде.