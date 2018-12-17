Перед хоккейным матчем в Норвегии вместо гимна Беларуси включили «Песняров» (видео)

Организаторы турнира принесли извинения белорусской сборной.

Организаторы турнира по хоккею в Норвегии ошиблись, и перед матчем хозяев с белорусской сборной вместо гимна Беларуси включили песню известного белорусского ВИА «Песняры».

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Как сообщает TUT.BY, над катком прозвучал известный хит «Касіў Ясь канюшыну». Норвежские болельщики, решив, что это действительно гимн Беларуси, в знак уважения встали и слушали композицию стоя.

Матч завершился со счетом 6:1 в пользу Норвегии.

В Федерации хоккея Беларуси журналистам сообщили, что организаторы турнира принесли извинения белорусской сборной.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательных выступлений в рамках финала Гран-при в Ванкувере.