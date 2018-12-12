"Словно фея сыплет волшебную пыльцу": Трамп снова оконфузился (видео)

Сети взорвались шутками из-за странного жеста Трампа.

В сети появилось видео момента, как президент США Дональд Трамп перед началом футбольного матча между командами военных вузов подбрасывал монетку для жеребьевки.

На ставший вирусным ролик обратило внимание издание The Huffington Post.

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"Словно фея сыплет волшебную пыльцу", "Будто он отпускает почтового голубя", "Будто кормит чаек", "Он разбрасывает конфетти?", - шутят в соцсетях из-за жеста Трампа.

Ранее генеральный директор Google Сундар Пичай во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему при вводе запроса «идиот» поисковик показывает фотографии президента США Дональда Трампа.