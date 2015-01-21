В США фитнес-тренер погиб при попытке обогнать поезд во время съемки рекламы энергетика
Сообщается, что Грег Плитт пытался убежать от поезда по железнодорожным путям во время съемок рекламного ролика энергетического напитка.
Американский фитнес-тренер и актер Грег Плитт попал под поезд, когда пытался обогнать его. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ. Мужчина погиб в субботу, 17 января, однако подробности происшествия стали известны только сейчас.
Источник издания в полиции рассказал, что Плитт пытался убежать от поезда по железнодорожным путям во время съемок рекламного ролика энергетического напитка. На видео, которое попало в распоряжение сотрудников правопорядка, видно, что актер бежит очень быстро и постоянно пьет энергетик из банки. В какой-то момент поезд все-таки настигает инструктора по фитнесу.
Как уточнили сотрудники полиции, вероятно, в рекламном ролике Плитту нужно было доказать, что «энергетик делает из вас Супермена», способного обогнать поезд.
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Ранее очевидцы происшествия сообщили, что машинист поезда до последнего момента сигналил актеру, однако Плитт это проигнорировал. Они отмечали, что во время аварии Плитт держал в руках видеокамеру.
Грег Плитт был известен по ролям в фильмах «Терминатор: Да придет спаситель» и «Забойный реванш». Поклонники фитнеса знали его как ведущего собственного шоу Work Out на телеканале NBC и автора собственных методик тренировок. За последние восемь лет Плитт более 250 раз появлялся на обложках спортивных журналов.