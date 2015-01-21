В США фитнес-тренер погиб при попытке обогнать поезд во время съемки рекламы энергетика

Американский фитнес-тренер и актер Грег Плитт попал под поезд, когда пытался обогнать его. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ. Мужчина погиб в субботу, 17 января, однако подробности происшествия стали известны только сейчас.

Источник издания в полиции рассказал, что Плитт пытался убежать от поезда по железнодорожным путям во время съемок рекламного ролика энергетического напитка. На видео, которое попало в распоряжение сотрудников правопорядка, видно, что актер бежит очень быстро и постоянно пьет энергетик из банки. В какой-то момент поезд все-таки настигает инструктора по фитнесу.

Как уточнили сотрудники полиции, вероятно, в рекламном ролике Плитту нужно было доказать, что «энергетик делает из вас Супермена», способного обогнать поезд.

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Ранее очевидцы происшествия сообщили, что машинист поезда до последнего момента сигналил актеру, однако Плитт это проигнорировал. Они отмечали, что во время аварии Плитт держал в руках видеокамеру.

Грег Плитт был известен по ролям в фильмах «Терминатор: Да придет спаситель» и «Забойный реванш». Поклонники фитнеса знали его как ведущего собственного шоу Work Out на телеканале NBC и автора собственных методик тренировок. За последние восемь лет Плитт более 250 раз появлялся на обложках спортивных журналов.