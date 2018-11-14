Игроки Battlefield 1 прекратили огонь из-за годовщины конца Первой мировой войны

Однако, не все поклонники компьютерной игры поддержали флешмоб.

Сюжет игры Battlefield 1 посвящен Первой мировой войне. 11 ноября в 11:00 по австралийскому времени участники онлайн-сессии игры прекратили огонь, чтобы отметить День перемирия, с которого началось завершение первого в истории человечества глобального конфликта.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что флешмоб поклонников компьютерной игры состоялся тогда же, когда в мире отмечают конец Первой мировой. Игрок, который помог организовать перемирие, опубликовал небольшое видео момента в социальной сети Reddit. Однако, из него трудно сказать, действительно ли все прекратили стрелять. Складывается впечатление, что определенные игроки или не слышали о перемирии в игре, либо игнорировали его. Один игрок на самолете даже атаковал группу других, которые придерживались режима прекращения огня.

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Однако, видео все же доказывает, что перемирие в Battlefield 1 было. Потому что некоторые игроки были окружены врагами и их не застрелили. В любой другой день и момент их бы точно убили бы за считанные секунды.

«В начале игры я и несколько других игроков начали говорить об организации перемирия. Мы сообщили об этом в общем чате, после чего много людей присоединились к нам, решив, что перемирие нужно организовать на локации пляжа. Игроки начали сходиться на это место и через несколько минут картинка была впечатляющая», - написал организатор флешмоба.