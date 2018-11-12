В Душанбе на фестивале плова люди подрались из-за еды (видео)

Мэрия города Душанбе выразила сожаление по поводу "позорного поведения" жителей города.

Фестиваль плова "Оши палав", который 10 ноября проходил в парке имени Фирдоуси в Душанбе (Таджикистан), обернулся дракой из-за еды.

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После того, как чиновники и организаторы праздника произнесли речи в честь самого большого в истории города плова, а высокопоставленные гости покинули фестиваль, организаторы сняли милицейские кордоны вокруг казана, где было около тонны плова. Голодная толпа немедленно набросилась на казан и начала есть плов прямо руками, пишет Настоящее время.

Мэрия города Душанбе выразила сожаление по поводу "позорного поведения" жителей города, а один из чиновников столичного хукумата сообщил, что "некоторые участники этого жалкого зрелища уже наказаны". Но сколько именно людей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время фестиваля - в ОМВД по душанбинскому району Фирдоуси не сообщили.

Плов для фестиваля "Оши пилав" приготовили семеро известных поваров Душанбе. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 35 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма. "Общий вес плова превышает одну тонну", - рассказал повар Содирджон Мухаммаджонов.

Помимо огромного "плова Душанбе", в парке плов готовили еще в 400 казанах, но рядом с ними толчеи и драк за еду не наблюдалось.

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