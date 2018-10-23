Пакетик со жвачкой спровоцировал драку между любителями классической музыки

Конфликт между зрителями начался, когда Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял Пятую симфонию Малера.

В шведском городе Мальме подрались ценители классической музыки.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на газету Sydsvenskan, конфликт между зрителями начался, когда Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял Пятую симфонию Малера.

Одна из слушательниц на балконе достала пакетик с жевательной резинкой и начала с громким шуршанием его разворачивать.

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Молодой человек, сидящий рядом, бросал в ее сторону возмущенные взгляды, но не добился ожидаемого эффекта. Когда его терпение лопнуло, он отобрал пакетик и бросил его на пол.

Как рассказали СМИ очевидцы, женщина стоически дождалась завершения концерта и после того, как утихли аплодисменты, повернулась к обидчику, что-то сказала ему, а затем ударила по лицу так, что с него слетели очки.

Затем спутник девушки схватил молодого человека за рубашку и начал бить его. Драка продолжалась, пока не вмешались другие зрители.

Ранее УНИАН сообщал, что на одной из станций "легкого" метро в Сингапуре произошла драка между двумя мужчинами за свободный писуар в общественном туалете.