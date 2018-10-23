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Пакетик со жвачкой спровоцировал драку между любителями классической музыки

19:26, 23 октября 2018
Курьёзы
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Мероприятие проходило в Malmö Live Konserthus / фото Christiaan Dirksen / malmolive.se

Как пишет The Washington Post со ссылкой на газету Sydsvenskan, конфликт между зрителями начался, когда Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял Пятую симфонию Малера.

Одна из слушательниц на балконе достала пакетик с жевательной резинкой и начала с громким шуршанием его разворачивать.

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Молодой человек, сидящий рядом, бросал в ее сторону возмущенные взгляды, но не добился ожидаемого эффекта. Когда его терпение лопнуло, он отобрал пакетик и бросил его на пол.

Как рассказали СМИ очевидцы, женщина стоически дождалась завершения концерта и после того, как утихли аплодисменты, повернулась к обидчику, что-то сказала ему, а затем ударила по лицу так, что с него слетели очки.

Затем спутник девушки схватил молодого человека за рубашку и начал бить его. Драка продолжалась, пока не вмешались другие зрители.

Ранее УНИАН сообщал, что на одной из станций "легкого" метро в Сингапуре произошла драка между двумя мужчинами за свободный писуар в общественном туалете.

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Теги: #драка#театр#Швеция#музыка