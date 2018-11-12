На "выборах" в "ДНР" "голосовали" за Путина, Чака Норриса и убитого Захарченко (фото)

В "ДНР" прошли "выборы", на которых ожидаемо побеждает Пушилин.

Жители оккупированной территории Донецкой области на псевдовыборах 11 ноября по-своему выразили протест против назначенного Москвой главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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Фотографии, сделанные местными жителями в день "выборов", 11 ноября, публикует "ОстроВ".

Так, "голос" получил и убитый в конце лета в оккупированном Донецке экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко. "Голосовали" в ОРДО и за экс-"народного губернатора" Павла Губарева, и даже Чака Норриса.

Как сообщали СМИ, 11 ноября боевики в захваченном гибридными войсками РФ Донецке проводили ярмарки и розыгрыши для обеспечения высокой явки на псевдовыборах главаря "ДНР".