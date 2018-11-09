В Лондоне разместили сатирические плакаты о роли Путина в Brexit (фото)

На плакатах изображена фотография Путина, подмигивающего и держащего российский флаг.

В Лондоне появились билборды с изображением президента России Владимира Путина и призывом "отметить красно-бело-голубой Брекзит"

Об этом сообщает Reuters.

Рекламные щиты выкупила группа активистов "Гордый медведь". На обоих из них одинаковые фотографии моргающего Путина на голубом фоне, с надписью в котором в слове Brexit английская буква "R" заменена на русскую "Я".

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На другом плакате представлен противник Брекзит, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с российским флагом и подписью с измененной буквой: "Спасибо, ВОЯІЅ".

Reuters удалось связаться с представителями Proud Bear, которые в ответ прислали заявление на русском языке, в которой говорится, что группа обеспокоена состоянием российской демократии и выступает против "авторитарных тенденций Москвы". Однако кто именно стоит за этой акцией представитель Proud Bear сообщить отказался.

В заявлении людей, разместивших постеры, говорится, что они являются группой офицеров ГРУ, которые хотят, чтобы их истинная роль в голосовании по Brexit была признана.

"Группа надеется противостоять недавней необоснованной негативной огласке в отношении ГРУ, размещая рекламные объявления, в которых подчеркивается их участие в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС", - говорится в заявлении группы, которая называет себя "Гордый медведь".

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) November 8, 2018

Отмечается, что Великобритания заявила об отсутствии доказательств того, что Россия вмешивалась в голосование по Brexit в 2016 году, и Москва неоднократно отрицала даже попытки, однако противники кампании неоднократно ставили под вопрос роль Кремля в референдуме.