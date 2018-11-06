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Недовольный рыжий кот стал новым мемом (фото)

08:48, 06 ноября 2018
Курьёзы
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Кот стал новой интернет-звездой / фото twitter.com/CGTNOfficial

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Врачи провели операцию по восстановлению челюсти коту, "поэтому неудивительно, что он немного сердитый", рассказала Metro сотрудница питомника.

За свой "недовольный" вид Саул заработал себе прозвище "Сердитый кот". Совсем скоро животное перейдет в новый питомник, чтобы найти новый дом.

Несмотря на постоянный хмурый взгляд, Саул на самом деле очень милый и дружелюбный кот.

Кот стал новой интернет-звездой / фото twitter.com/CGTNOfficial

Ранее пользователь сети поделился успехами своего кота, который значительно похудел.

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Теги: #кот#сеть