Недовольный рыжий кот стал новым мемом (фото)

Столь суровое выражение мордочки у кота образовалось во время лечения, поскольку врачи восстанавливали ему челюсть.

Кот по кличке Саул был доставлен в больницу в Лондоне того, как попал под машину. После операции животное приобрело "недовольный" вид.

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Врачи провели операцию по восстановлению челюсти коту, "поэтому неудивительно, что он немного сердитый", рассказала Metro сотрудница питомника.

За свой "недовольный" вид Саул заработал себе прозвище "Сердитый кот". Совсем скоро животное перейдет в новый питомник, чтобы найти новый дом.

Несмотря на постоянный хмурый взгляд, Саул на самом деле очень милый и дружелюбный кот.

Ранее пользователь сети поделился успехами своего кота, который значительно похудел.