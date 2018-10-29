Двое парней ради лайков прошлись почти голышом по центру Ривного (видео)

После шествия голышом парни вошли во вкус и заявили, что следующий шаг – прыжок в нижнем белье с парашютом.

Ради лайков в соцсетях двое парней почти голышом разгуливали по центру Ровно.

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Как говорится в сюжете ТСН, свое путешествие при температуре +10 они транслировали в прямом эфире в соцсети. Прохожие ошарашенно останавливались, некоторые жали экстремалам руку.

Оказалось, что любителям путешествий в нижнем белье – 20 и 21 год, и разделись они ради лайков. Накануне обнародовали в соцсетях пост и пообещали: если он наберет три тысячи лайков – выйдут раздетыми на прогулку по городу.

После шествия голышом они вошли во вкус и заявили, что следующий шаг – прыжок в трусах с парашютом.