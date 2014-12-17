Американцы скупили все имеющиеся в продаже iPhone 6 в аэропорту Петербурга

Об этом пишет Новое Время со ссылкой на журналиста Игоря Павловского, который опубликовал информацию в Facebook.

"Пришли два американца, поменяли деньги в банке и купили все iPhone 6 Plus, которые были в этот момент в продаже", - отметил он.

Из-за падения рубля приобретать iPhone в России оказалось выгоднее, чем в США. Во вторник, 16 декабря, российская нацвалюта на торгах пробила отметки в 80 рублей за доллар и 100 - за евро, откатившись после интервенции Центробанка.

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Цена iPhone 6 Plus с 16 ГБ памяти в США без привязки к оператору составляет $749. В России, с учетом того повышения цен Apple в конце ноября, этот девайс продается по цене 46990 рублей. С учетом скачков курса доллара и отличием наличного курса от официальных котировок, владельцы долларов могут приобретать девайсы со значительной выгодой.