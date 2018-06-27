Битва за писсуар: в метро Сингапура пассажиры не поделили очередь в туалет

Остается неизвестным, удалось ли героям этой битвы воспользоваться туалетом по назначению.

На одной из станций "легкого" метро в Сингапуре произошла драка между двумя мужчинами за свободный писуар в общественном туалете.

Как сообщает издание The Straits Times, участие в потасовке, помимо двух главных героев происшествия, приняли также сопровождавшие их друзья.

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Драка за писуар двух мужчин в возрасте 32 и 39 лет, начавшаяся в туалете, переместилась на улицу. Чтобы остановить эпичное противостояние, потребовалась помощь трех полицейских, которые в итоге арестовали зачинщиков за нарушение общественного порядка.

Остается неизвестным, удалось ли героям этой битвы воспользоваться туалетом по назначению, и насколько сильным было их желание облегчить свою участь, учитывая, как быстро они забыли о своей главной цели и переключились друг на друга.

Также не сообщается, какое наказание за нарушение общественного порядка понесут учасники инцидента, не поделившие очередь к одному свободному писуару.

Напомним, ранее в Китае мужчина застрял в туалете, когда попытался достать из него телефон. Он засунул руку слишком глубоко, а вытащить самостоятельно уже не смог.