В Латвии посетителям гипермаркета предложили приобрести "Комплект для создания детей"

В латвийских гипермаркетах Rimi появился товар под названием Bērnu veidošanas komplekts, что переводится как «Комплект для создания детей», сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал DELFI.

Представитель гипермаркета в Латвии Кристине Циемите-Купре назвала этот случай стилистической ошибкой, которую сотрудники магазинов заметили сразу после Нового года. Уже 6 января название товара было исправлено в компьютерной системе, после чего началась замена ценников.

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Правильным названием товара оказалось veidošanas komplekts bērniem — детский комплект для лепки. По словам Циемите-Купре, этот товар — пластилин.