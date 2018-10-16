В Киеве угнали Lexus, который уже угоняли год назад

Воры за считанные минуты отключили систему сигнализации и "обнулили" данные бортового компьютера.

В Киеве угнали автомобиль Lexus, который уже пытались украсть в прошлом году.

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на собственные источники в МВД.

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Отмечается, что потерпевшая киевлянка припарковала свой белый Lexus на улице Шота Руставели и ушла. Воры за считанные минуты отключили систему сигнализации и "обнулили" данные бортового компьютера.

Прибывшим на место ЧП полицейским хозяйка машины рассказала, что ее автомобиль уже пытались украсть в 2017 году. Тогда Lexus угнали и перебили номера кузова, однако машину нашли. По второму случаю полиция завела дело по ст.289 УК Украины - угон.

Ранее сообщалось, что в центре столицы угнали автомобиль посольства Кыргызстана в Украине. По информации полиции, неизвестные угнали у консула Кыргызстана новый внедорожник, который он припарковал возле своего дома в элитном районе в центре Киева.