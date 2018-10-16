Голый мужчина устроил экстремальное шоу: прыгнул в аквариум с акулами (видео 18+)

Акулы проигнорировали смельчака.

В центре канадского Торонто мужчина разделся догола и нырнул в аквариум, а затем начал плескаться возле акул.

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Видео экстремального "развлечения" выложили в сеть очевидцы "шоу". Мужчина не реагировал на замечание охраны.

До прибытия полиции голый пловец успел скрыться. Стоит отметить, что акулы проигнорировали смельчака.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии голый велосипедист попался на радар скорости. На мужчине была только обувь, но на дороге он превысил максимально разрешенную скорость движения. Полиция пока не смогла идентифицировать нарушителя, чтобы выписать ему штраф.