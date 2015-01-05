В столице Непала появятся автобусные маршруты для женщин

Микроавтобусы, предназначенные исключительно для обслуживания женщин, выходят на городские маршруты в столице Непала Катманду, сообщает BBC.

Местные власти полагают, что такая транспортная услуга поможет сократить число сексуальных домогательств в переполненных автобусах.

Глава компании, ответственной за запуск "женских маршрутов", заявил, что теперь женщины будут чувствовать себя в общественном транспорте в безопасности.

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Четыре микроавтобуса, рассчитанные на 17 человек, будут ездить по ключевым столичным направлениям в часы пик.

По данным исследования Всемирного банка, около четверти молодых женщин в Непале в 2013 году подвергались сексуальным домогательствам в транспорте.