В Японии продали почти 200-килограммового голубого тунца за 37 тысяч долларов

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, эта рыба стала главным лотом первых в этом году торгов, прошедших в понедельник, 5 января, на токийском рыбном рынке Цукидзи.

Кимура, владелец ресторанной сети Sushi-Zanmai, заявил, что «удивился, победив на аукционе после предложения столь низкой цены». Специалисты связывают невысокий уровень цен на торгах с отсутствием активной конкуренции и ростом поголовья тунца в районе северного побережья Японии.

Читайте такжеМеню из ресторана "Титаника" продали почти за $100 тыс.

Рекорд цены за чуть большего тунца такого же качества был установлен в 2013 году. Тогда рыбину весом 222 килограмма в Токио продали за 155,4 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов). Победителем борьбы за главный лот аукциона два года назад также был Киеси Кимура.