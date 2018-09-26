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Крики "испуганных" сосисок рассмешили сеть (видео)

14:33, 26 сентября 2018
Курьёзы
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Видео опубликовал пользователь YouTube под ником ok. Ролик уже набрал почти 650 тысяч просмотров.

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Странный феномен напугал пользователей соцсети. Некоторые написали в комментариях, что их буквально заворожил "стон" колбасных изделий. Сосиски начинают "кричать" в тот момент, когда автор ролика трясет сковороду. 

Некоторые даже начали гадать, из-за чего сосиски издавали такие звуки, но ответ пока не найден.

Ранее в сети появилось забавное видео, как рыси истошно орут друг на друга "человеческими" голосами.

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Теги: #курьезы#видео#соцсеть