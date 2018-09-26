Крики "испуганных" сосисок рассмешили сеть (видео)
14:33, 26 сентября 2018Курьёзы
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Видеоролик с мясными продуктами, которые во время готовки звучат, как кричащие люди, стал популярным в сети.
Крик испуганных сосисок
В сети появилось видео с сосисками, которые во время приготовления на сковороде издают звуки, похожие на человеческие крики.
Видео опубликовал пользователь YouTube под ником ok. Ролик уже набрал почти 650 тысяч просмотров.
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Странный феномен напугал пользователей соцсети. Некоторые написали в комментариях, что их буквально заворожил "стон" колбасных изделий. Сосиски начинают "кричать" в тот момент, когда автор ролика трясет сковороду.
Некоторые даже начали гадать, из-за чего сосиски издавали такие звуки, но ответ пока не найден.
Ранее в сети появилось забавное видео, как рыси истошно орут друг на друга "человеческими" голосами.
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