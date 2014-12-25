NORAD: Санта Клаус доставил 4,5 миллиарда подарков детям во всем мире
Санта Клаус совершает свое кругосветное путешествие, и уже доставил уже более 4,5 миллиардов подарков детям во всем мире.
Санта Клаус в среду утром начал свое путешествие, чтобы поздравить всех со светлым праздником Рождества.
За передвижением Санты следит Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org.
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Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
По материалам РИА Новости