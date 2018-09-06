Появились фото загадочного австрийского кенгуру

Отмечается, что полиция связалась с владельцами зоопарков, расположенных в округе, однако никто не заявил о пропаже кенгуру.

В Австрии местные жители обнаружили около дороги кенгуру,

Как сообщает ORF.at, ссылаясь на очевидцев, довольно крупный кенгуру сидел на поляне между дорогой и лесом.

«На поляне сидел настоящий живой кенгуру», — подтвердила местная жительница.

Отмечается, что полиция связалась с владельцами зоопарков, расположенных в округе, однако никто не заявил о пропаже кенгуру. По данным издания, местные власти «в растерянности» и не понимают, откуда взялось животное.

Как сообщал УНИАН, впервые одинокого кенгуру на севере Австрии заметили в начале сентября 2018 года - для европейской горной страны эти животные являются совершенно нетипичными.