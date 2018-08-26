В Кривом Роге спасатели прибыли на помощь полиции, но застряли в лифте (видео)
12:49, 26 августа 2018Курьёзы
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Правоохранителям потребовалась помощь, потому что подозреваемый в убийстве заперся в квартире.
Криворожские спасатели застряли в лифте, когда приехали на вызов полиции / Скриншот - Facebook - Первый Криворожский
Криворожские спасатели застряли в лифте, когда прибыли на помощь полиции, расследующей убийство.
Видео инцидента в Facebook обнародовал «Первый Криворожский».
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Отмечается, что инцидент произошел на улице Гетьманская в Металлургическом районе. Местного жителя убили ударом ножом в грудь, когда он распивал спиртное с собутыльником.
Подозреваемый в убийстве, как сообщается, заперся в квартире. На подмогу полиции прибыли спасатели, но попали в ловушку в лифте.
Напомним, в городе Бердянск Запорожской области медикам бригады скорой помощи, прибывшим на вызов, из-за отравления химическими испарениями потребовалась помощь коллег.
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