"Опять на табуретку вставал?": в сети высмеяли фото Путина
Рост президента РФ Владимира Путина в очередной раз стал поводом для насмешек. Так, на фото с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович Путин выглядит выше нее, хотя в действительности все наоборот.
Фото были опубликованы в официальном Twitter Кремля.
По официально заявленным данным, рост президента РФ равен 170 сантиметрам (хотя в реальности значительно ниже), а рост Грабар ― 173 сантиметра. Однако на фото Путин выглядит значительно выше президента Хорватии.
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Пользователи сети "оценили" мастерство фотографа и высмеяли снимок.
"Опять на табуретку вставал?", "Высокий у нас президент, оказывается", "Он как в сказке, сначала съедает с одной стороны гриба - и увеличивается, потом с другой стороны - и сдувается", - шутят пользователи.
Как сообщал УНИАН, на закрытии ЧМ-2018 во время проливного дождя зонт достался только Путину.