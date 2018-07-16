"Опять на табуретку вставал?": в сети высмеяли фото Путина

Пользователи сети "оценили" мастерство фотографа и высмеяли снимок.

Рост президента РФ Владимира Путина в очередной раз стал поводом для насмешек. Так, на фото с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович Путин выглядит выше нее, хотя в действительности все наоборот.

Фото были опубликованы в официальном Twitter Кремля.

По официально заявленным данным, рост президента РФ равен 170 сантиметрам (хотя в реальности значительно ниже), а рост Грабар ― 173 сантиметра. Однако на фото Путин выглядит значительно выше президента Хорватии.

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Пользователи сети "оценили" мастерство фотографа и высмеяли снимок.

"Опять на табуретку вставал?", "Высокий у нас президент, оказывается", "Он как в сказке, сначала съедает с одной стороны гриба - и увеличивается, потом с другой стороны - и сдувается", - шутят пользователи.

Как сообщал УНИАН, на закрытии ЧМ-2018 во время проливного дождя зонт достался только Путину.