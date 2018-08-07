В Берлине из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
20:09, 07 августа 2018Курьёзы
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При просвечивании багажа секс-игрушка показалась правоохранителям подозрительной.
Иллюстрация / REUTERS
Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Morgenpost.
Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.
Пассажиров при этом попросили подождать на улице.
Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.
Как сообщал УНИАН, крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения человека в зону безопасности.
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