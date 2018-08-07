В Берлине из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта

20:09, 07 августа 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.

Пассажиров при этом попросили подождать на улице.

Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.

Как сообщал УНИАН, крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения человека в зону безопасности.

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Теги: #аэропорт#Берлин#секс-игрушки