В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя-грабителя, который дважды наведался к ней (видео)

Женщина прогнала медведя из кухни, но вскоре он вернулся, устроив беспорядок в комнате.

95-летняя жительница Канады выгнала из своего дома черного медведя. Пенсионерка Ханна Стэди смотрела телевизор, когда вдруг услышала шум на кухне.

Как сообщает ТСН, она поймала медведя на горячем – тот как раз копался в ее шкафах. Госпожа Ханна прогнала хищника, но вскоре медведь вернулся, устроив в комнате настоящий беспорядок. Но увидев уже знакомую ему бабушку, зверь быстро схватил что-то и убежал. Женщина даже не успела разглядеть, что именно украл зверь.

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Как сообщал УНИАН, ранее в США медведь разнес машину и заснул на сидении.