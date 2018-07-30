Кенгуру расстроился из-за того, что ему не удалось покататься на качелях (видео)
14:22, 30 июля 2018Курьёзы
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Животное зашло в одно из домовладений и попыталось покататься на качели.
Животное всячески старалось взобраться на качель \ скриншот вдео
Жители австралийского города Хоутон, к которым в гости пришел кенгуру, решили снять животное на видео, и не прогадали, ведь кадры получились забавными.
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Визитер увидел качели и подумал, что это, пожалуй, самая интересная вещь в мире, которую стоит рассмотреть поближе, передает 120.su.
Увы, но кенгуру так и не смог взобраться на качели и покататься, так что спустя несколько секунд он, расстроившись и рассердившись, ускакал прочь.
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