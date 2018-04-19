"Это я на рабочем корпоративе": щенок-социопат стал звездой сети (видео)

Видео с побегом щенка оказалось в топ Reddit, собрав почти 1,4 тысячи комментариев.

Щенок английского бульдога отказался веселиться с другими собаками в тренировочном центре и стал звездой сети.

Животное прославилось в сети, ведь под видео с ним пользователи развернули целую дискуссию, пытаясь установить причину такого поведения пса. Запись с бульдогом была опубликована на ресурсе Reddit.

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Одни пользователи предполагают, что он испугался или же засмущался, другие считают, что он просто ленивый, чтобы резвиться с другими собаками.

Стоит отметить, что многие сравнивали себя с псом в определенных жизненных ситуациях. "Это я на своих рабочих корпоративах", - шутят одни. "Это я вокруг толпы людей" — отвечают другие.

Ранее сеть покорило видео, как кошки напали на собаку и долго её преследовали, пока не выгнали со двора.