Керченские рыбаки угрожают голодными бунтами: добыча рыбы сократилась на 90%

Рыбная отрасль в Керчи переживает тяжелые времена, и фактически находится на грани краха. Заниматься рыбалкой стало невыгодно, поскольку сбывать рыбу теперь некуда, сообщает Крым.Реалии.

Рыбопромышленники собственными силами пытаются пробиться на российский рынок, но там их не ждут. В Москве продавать рыбу заставляют чуть ли не за бесценок. Половина рыболовецких хозяйств уже остановили промысел, но есть и те, кто более всего решил сохранить бизнес и вернуться на украинский рынок.

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Объемы вылова хамсы, по словам директора рыболовецкого хозяйства «Белая Русь» Александра Горбачевского, упали на 90% по сравнению с прошлым годом, и с четырех керченских предприятий, занимающихся промыслом хамсы в море сегодня выходят лишь два: «Белая Русь» и рыбколхоз «1 мая». Уловами рыбаки друг перед другом уже не хвастаются: ловят «по капле», потому что сбывать рыбу некуда.

«У нас с трех судов работает только одно. Привозит всего пять-семь тонн, а раньше было 25-30, и то, чтобы она не давилась и имела товарный вид», - рассказали рыбопромышленники.

Завоевать российский рынок крымчанам пока не удается. Россияне не знают керченской хамсы, да и знакомиться с ней не спешат. Чтобы сбыть продукцию, рыбакам приходится отдавать ее за копейки.

Московским оптовикам компании соглашаются сдавать хамсу по девять рублей за килограмм. Но и за такие смехотворные деньги Москва ее не берет.

Представители компаний уже больше недели находятся в российской столице, ища покупателей. Как рассказал директор рыболовного хозяйства «Белая Русь» Александр Горбачевский, только его предприятие отправило в Москву две машины с рыбой.

«Четыре дня я не мог отправить паромом машины с хамсой. Остальные до сих пор не могут отправить», - рассказал Горбачевский.

На самом же деле, те, кто готов вкладывать деньги в развитие отрасли, протянутой руки помощи пока, как сами признаются, так и не увидели. Более того, керченские рыбаки уже готовы объявить голодный бунт.

«Возмущение очень сильное. Вплоть до того, что моряки планируют объявить забастовку. У людей нет ни работы, ни зарплаты, люди все в шоке», - признается Александр Горбачевский.