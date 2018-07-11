Страстная парочка занялась сексом в студии киевского радио

По словам продюсера радиостанции, у участника секс-вечеринки уже был разговор с генеральным директором.

В Сети опубликовали видео, на котором в студии киевской радиостанции "Максимум" парочка страстно занимается сексом.

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О пикантной ситуации на радиостанции на своей странице в Facebook рассказал продюсер радиостанции Вячеслав Демин. По его информации, один из работников "Максимума" решил устроить свидание прямо в студии.

"Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии "Радио Максимум" свидание. Узнали мы об этом из "Фейсбука". Какой-то "добрый" человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию", − написал Демин.

Как сообщал УНИАН, во Львове на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка пара занялась сексом на крыше многоэтажки.