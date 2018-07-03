Иисус мог творить чудеса с помощью конопли

Британский исследователь убежден, что сын Божий был одним из первых в истории человечества, кто обнаружил медицинские свойства «травки».

Историк марихуаны и журналист Дэвид Бейненсток убежден, что именно конопляное масло стоит за библейскими чудесами Иисуса Креста.

В интервью для таблоида Daily Star он сказал: «Исторические записи доказывают, что конопля была широко доступна в те времена. Тогдашние люди должны были знать, как ее выращивать и использовать в медицинских целях».

«Нет ничего чрезвычайного в конопляном масле, которое используется сегодня и которое было доступно людям во времена Иисуса. Все дело в концентрации конопли в масле и проникновении его в организм через кожу», - убежден Бейненсток.

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Он также утверждает, что в книге «Исход» глава 30, стихи 22-25 рассказывают о том, как правильно изготовить конопляное масло.

«Возьми лучших благовоний: застывшей мирры 500 шекелей, пахучей корицы вдвое меньше, то есть 250 шекелей, пахучего аира 250 шекелей, кассии 500 шекелей, а также гин оливкового масла. Это будет масло для помазания», - говорится в тексте Святого Писания.

Американский раввин и исследователь Ари Каплан отметил, что древне выражение «Keneh bosem», которое переводят как «масло для помазания», за определенными традициями переводится как «конопля». А польский антрополог Сула Бенет убежден, что ошибочный перевод «Keneh bosem» может брать свое начало из ранних переводов «Ветхого Завета», хотя в Талмуде слово уже упоминается в форме «cannabos».

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Профессор классической мифологии Бостонского университета Карл Рук соглашается: «Нет сомнений, что конопля играла заметную роль в иудаизме». Напоминая о наличии конопли в церемониальных маслах он добавил: «Очевидно, легкая доступность и давняя традиция использования конопли в раннем иудаизме могли неизбежно перейти в христианские смеси».

Издание пишет, что в Библии тоже есть эпизод, где способ исцеления Иисусом больных напоминает современное лечение эпилепсии с применением конопляного масла. Как пишет издание, речь идет о стихе 6:13 в Евангелии от Марка: «Изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли».

«Некоторые набожные люди тех времен, которые не понимали научной основы и того, как это работает на самом деле, могли воспринять такое лечение как чудо», - считает Бейненсток.