"Не можем работать в убыток": мурманские проститутки повышают цены из-за падения рубля

Эскорт-салоны Мурманска повышают цены на услуги из-за падения курса рубля, не исключают, что цены будут привязаны к доллару.

Как сообщили корреспонденту агентства FlashNord в эскорт-салоне «Мадлен», если раньше стоимость двух часов времяпрепровождения с сотрудницей салона составляла от 3 до 7 тыс. рублей, то «сейчас из-за резкого колебания курса рубля придется увеличить стоимость услуг на 30-40%, в дальнейшем хотим привязаться к доллару».

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В эскорт-салоне «Мир интима в Мурманске» также не исключили повышение стоимости услуг. «Пока пытаемся сохранить цены прежними, но жизнь дорожает, и девочки не могут работать себе в убыток», — сказала собеседница агентства.

Во вторник курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вновь подскочил до 53 рублей, евро — почти до 66 рублей. Как отмечают аналитики, курсы продолжают оставаться очень волатильными.