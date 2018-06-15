В сети высмеяли рост Путина: внезапно уменьшился на полладони (фото)

Президент РФ внезапно оказался значительно ниже португальского футболиста Жозе Моуринью, рост которого - 174 см.

В сети обратили внимание на очередные загадочные метаморфозы с ростом Путина. Преиздент РФ внезапно оказался значительно ниже португальского футболиста Жозе Моуринью, рост которого - 174 см, хотя еще недавно был на одном уровне со 179 см президента Франции Эммануэля Макрона.

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На несоответствие обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.

"Путин с Моуринью: вот вечно клоны налажают с регулировкой ходуль! То перекрутят в один рост со 179 сантиметрами Макрона, то недокрутят на пол-ладони до 174 см Моуринью", - написал политолог.

Отметим, что в официальных источниках указано, что рост Путина составляет 170 см. Рост Жозе Моуринью - 174 см, Эммануэля Макрона - 179 см.

Как сообщал УНИАН, на совместном фото с Эммануэлем Макроном низкорослый глава РФ Владимир Путин вдруг предстал таким же высоким, как и президент Франции.