"Трэш за гранью понимания": журналист высмеял празднование Дня России в Донецке

В Донецке отмечают день, когда фактически РФ от них отказалась, отметил журналист.

Во вторник, 12 июня, в оккупированном Донецке отпраздновали День России.

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, это "какой-то трэш за гранью понимания нормального человека".

Читайте такжеЖурналист назвал имена кандидатов на пост нового главаря "ДНР"

"Люди, которые хотят в Россию и воюют за русский мир, помпезно отмечают годовщину суверенитета России и начала конца СССР. То есть день, когда Россия фактически от них отказалась", - говорится в его сообщении.

"Не знаю, как вообще уместить это в рамки хоть какой-нибудь логики. Чтобы совместить в голове "ДНР" и ельцинскую декларацию о суверенитете РСФСР нужно действительно быть психически нездоровым", - добавил журналист.

Ранее Казанский сообщал, что в оккупированный Донецк теперь присылают не только российских наемников, которых выдают за местных шахтеров, но и российский шмурдяк, который выдают за местное пиво.