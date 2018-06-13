"Трэш за гранью понимания": журналист высмеял празднование Дня России в Донецке
Во вторник, 12 июня, в оккупированном Донецке отпраздновали День России.
Как пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, это "какой-то трэш за гранью понимания нормального человека".
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"Люди, которые хотят в Россию и воюют за русский мир, помпезно отмечают годовщину суверенитета России и начала конца СССР. То есть день, когда Россия фактически от них отказалась", - говорится в его сообщении.
"Не знаю, как вообще уместить это в рамки хоть какой-нибудь логики. Чтобы совместить в голове "ДНР" и ельцинскую декларацию о суверенитете РСФСР нужно действительно быть психически нездоровым", - добавил журналист.
Ранее Казанский сообщал, что в оккупированный Донецк теперь присылают не только российских наемников, которых выдают за местных шахтеров, но и российский шмурдяк, который выдают за местное пиво.